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У ЄС відреагували на російський ракетний удар по Кривому Розі

Новини — Субота, 5 квітня 2025, 09:30 — Уляна Кричковська

Міжнародна спільнота засудила російський ракетний удар по житловому району Кривого Рогу.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на дописи політиків та дипломатів у Х.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс висловив співчуття родинам загиблих та підкреслив: "Уся Європа готується до вихідних, але українці живуть в іншій реальності.

"Ще одна російська атака, але до цього ніколи не звикнеш. Ось чому ми повинні прискорити підтримку України", – заявив він.

Посольство Швейцарії в Україні також висловило свої співчуття у зв'язку з трагедією та наголосило, що "цивільне населення ніколи не повинно ставати мішенню".

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас засудила "черговий безрозсудний російський обстріл завдав удару по багатолюдному житловому району".

"Росія продовжує знищувати Україну, не зацікавлена в мирі", – написала вона.

Очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що "Росія прагне війни, а не миру, і напади на цивільних, включаючи дітей, є жорстоким доказом цього".

На цей удар відреагували також міністри закордонних справ Чехії та Литви Ян Ліпавський і Кястутіс Будріс. Своєю чергою, посол США в Україні Бріджит Брінк у дописі із засудженням не вказала, що ракета чи удар були російськими.

Нагадаємо, увечері 4 квітня російська армія завдала удару балістикою по житловому кварталу Кривого Рогу: відомо про 18 загиблих, серед яких дев’ятеро дітей, та понад 60 поранених.

Пізно ввечері 4 квітня російська армія знову атакувала Кривий Ріг, у приватному секторі виникла пожежа, пізніше стало відомо про загиблу і поранених.

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Війна з РФ Кая Каллас
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