У ЄС відреагували на російський ракетний удар по Кривому Розі
Міжнародна спільнота засудила російський ракетний удар по житловому району Кривого Рогу.
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на дописи політиків та дипломатів у Х.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс висловив співчуття родинам загиблих та підкреслив: "Уся Європа готується до вихідних, але українці живуть в іншій реальності.
"Ще одна російська атака, але до цього ніколи не звикнеш. Ось чому ми повинні прискорити підтримку України", – заявив він.
Посольство Швейцарії в Україні також висловило свої співчуття у зв'язку з трагедією та наголосило, що "цивільне населення ніколи не повинно ставати мішенню".
Our condolences to the families of the victims and injured in the Ukrianian city of Kryvyi Rih, as a result of today's Russian strike. At least 16 people, including 6 children were killed, many more are injured. Civilians should never become a target.– Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) April 4, 2025
Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас засудила "черговий безрозсудний російський обстріл завдав удару по багатолюдному житловому району".
"Росія продовжує знищувати Україну, не зацікавлена в мирі", – написала вона.
Tragic and inhumane images coming out from Kryvyi Rih.– Kaja Kallas (@kajakallas) April 4, 2025
Another reckless Russian attack struck a crowded residential area, reportedly killing at least 14, including 6 children.
Russia continues to destroy Ukraine, no interest in peace.
Очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що "Росія прагне війни, а не миру, і напади на цивільних, включаючи дітей, є жорстоким доказом цього".
Today Russia struck a residential area in Kryvyi Rih, killing at least 14 people, incl six children, injuring more than 50 others.– Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 4, 2025
Russia seeks war, not peace & the attacks against civilians, incl children are brutal proof of it.
My condolences to the loved ones of the victims.
На цей удар відреагували також міністри закордонних справ Чехії та Литви Ян Ліпавський і Кястутіс Будріс. Своєю чергою, посол США в Україні Бріджит Брінк у дописі із засудженням не вказала, що ракета чи удар були російськими.
Нагадаємо, увечері 4 квітня російська армія завдала удару балістикою по житловому кварталу Кривого Рогу: відомо про 18 загиблих, серед яких дев’ятеро дітей, та понад 60 поранених.
Пізно ввечері 4 квітня російська армія знову атакувала Кривий Ріг, у приватному секторі виникла пожежа, пізніше стало відомо про загиблу і поранених.