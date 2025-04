В ЕС отреагировали на российский ракетный удар по Кривому Рогу

Международное сообщество осудило российский ракетный удар по жилому району Кривого Рога.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщения политиков и дипломатов в Х.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул: "Вся Европа готовится к выходным, но украинцы живут в другой реальности.

"Еще одна российская атака, но к этому никогда не привыкнешь. Вот почему мы должны ускорить поддержку Украины", – заявил он.

Посольство Швейцарии в Украине также выразило свои соболезнования в связи с трагедией и подчеркнуло, что "гражданское население никогда не должно становиться мишенью".

Our condolences to the families of the victims and injured in the Ukrianian city of Kryvyi Rih, as a result of today's Russian strike. At least 16 people, including 6 children were killed, many more are injured. Civilians should never become a target. – Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) April 4, 2025

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас осудила "очередной безрассудный российский обстрел нанес удар по многолюдному жилому району".

"Россия продолжает уничтожать Украину, не заинтересована в мире", – написала она.

Tragic and inhumane images coming out from Kryvyi Rih.



Another reckless Russian attack struck a crowded residential area, reportedly killing at least 14, including 6 children.



Russia continues to destroy Ukraine, no interest in peace. – Kaja Kallas (@kajakallas) April 4, 2025

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна заявил, что "Россия стремится к войне, а не к миру, и нападения на гражданских, включая детей, являются жестоким доказательством этого".

Today Russia struck a residential area in Kryvyi Rih, killing at least 14 people, incl six children, injuring more than 50 others.



Russia seeks war, not peace & the attacks against civilians, incl children are brutal proof of it.



My condolences to the loved ones of the victims. – Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 4, 2025

На этот удар отреагировали также министры иностранных дел Чехии и Литвы Ян Липавский и Кястутис Будрис. В свою очередь, посол США в Украине Бриджит Бринк в заметке с осуждением не указала, что ракета или удар были российскими.

Напомним, вечером 4 апреля российская армия нанесла удар баллистикой по жилому кварталу Кривого Рога: известно о 18 погибших, среди которых девять детей, и более 60 раненых.

Поздно вечером 4 апреля российская армия снова атаковала Кривой Рог, в частном секторе возник пожар, позже стало известно о погибшей и раненых.