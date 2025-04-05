Понад 60% населення Чехії виступає проти мит Трампа

Понад 60% чехів не згодні із запровадженими американським президентом Дональдом Трампом мит на імпорт товарів з Європейського Союзу до США.

Такі результати показало опитування, проведене агентством NMS Market Research для видання Novinky, пише "Європейська правда".

Як зазначається, 68% чехів не згодні із запровадженням мит, понад те – невдоволення ними поширюється на весь політичний спектр.

За словами аналітика NMS Market Research Терези Фрідріхової, 20% населення Чехії ще не сформувала свою думку щодо цього.

Дані також вказують на те, що майже половина населення Чехії вважає, що в ситуації, що склалася, винні Сполучені Штати.

7% покладають провину на Європейський союз, тоді як приблизно 20% населення Чехії вважає, що "обидва гравці рівною мірою несуть відповідальність за ситуацію".

NMS Market Research також повідомляє, що популярність Трампа серед чехів істотно знизилася. Тепер йому довіряють лише 20% населення країни.

Як повідомлялося, у ніч проти 3 квітня президент США оголосив про запровадження митних тарифів проти усіх держав світу.

Низка держав заявили у відповідь, що тарифи Трампа можуть порушувати договір НАТО. У ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на ці дії.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що ЄС повинен заохотити Трампа скасувати торговельні тарифи, купуючи більше американського газу, одночасно погрожуючи власними санкціями.

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна"