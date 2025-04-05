Более 60% населения Чехии выступает против пошлин Трампа

Более 60% чехов не согласны с введенными американским президентом Дональдом Трампом пошлинами на импорт товаров из Европейского Союза в США.

Такие результаты показал опрос, проведенный агентством NMS Market Research для издания Novinky, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 68% чехов не согласны с введением пошлин, более того – недовольство ими распространяется на весь политический спектр.

По словам аналитика NMS Market Research Терезы Фридриховой, 20% населения Чехии еще не сформировала свое мнение по этому поводу.

Данные также указывают на то, что почти половина населения Чехии считает, что в сложившейся ситуации виноваты Соединенные Штаты.

7% возлагают вину на Европейский союз, тогда как примерно 20% населения Чехии считает, что "оба игрока в равной степени несут ответственность за ситуацию".

NMS Market Research также сообщает, что популярность Трампа среди чехов существенно снизилась. Теперь ему доверяют лишь 20% населения страны.

Как сообщалось, в ночь на 3 апреля президент США объявил о введении таможенных тарифов против всех государств мира.

Ряд государств заявили в ответ, что тарифы Трампа могут нарушать договор НАТО. В ЕС продолжается дискуссия о том, как лучше отвечать США на эти действия.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что ЕС должен поощрить Трампа отменить торговые тарифы, покупая больше американского газа, одновременно угрожая собственными санкциями.

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина"