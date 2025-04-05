Естонія підтримує конфіскацію заморожених активів РФ у Європі

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що Європа повинна конфіскувати заморожені на своїй території російські активи, оскільки існує ризик їхнього використання проти європейських країн.

Про це він сказав в інтервʼю Rheinische Post, повідомляє "Європейська правда".

За словами Тсахкни, у Європі, за різними оцінками, заморожені російські активи вартістю 240 мільярдів євро.

"Кожні пів року ми повинні вирішувати, чи продовжувати санкції (щодо росактивів. – Ред.). І щоразу потрібна згода Угорщини. Якщо вони заблокують це в червні, санкції не тільки закінчаться, але ми також будемо змушені віддати 240 мільярдів євро Путіну", – пояснив він.

"Як глави держав та урядів пояснять громадянам Європи, що вони передають Путіну гроші, які він має намір використати не лише проти України, а й проти нас? Тому ми повинні конфіскувати ці активи", – додав глава естонського МЗС.

Тсахкна наголосив, що існує законний спосіб конфіскувати російські активи, але при цьому потрібно надати підтримку Бельгії, на території якої розташована більшість цих активів.

"Ми також повинні забезпечити, щоб навіть якщо не буде одностайного рішення (в ЄС. – Ред.), гроші не були передані (в Росію. – Ред.). Ми не можемо просити гроші у наших платників податків на підтримку України, а не у Росії, яка є агресором", – зазначив естонський міністр.

Нагадаємо, в березні Угорщина погрожувала заблокувати рішення Ради ЄС, на основі якого заморожені російські активи на території обʼєднання.

У підсумку санкції ЄС усе ж були продовжені, та за наполягання Будапешта із санкційного списку були виключені кілька російських олігархів.

Раніше газета Financial Times написала, що у ЄС вривається терпець через Угорщину, яка постійно блокує ключові рішення Євросоюзу, її хочуть позбавити права голосу.