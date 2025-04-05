Эстония поддерживает конфискацию замороженных активов РФ в Европе

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что Европа должна конфисковать замороженные на своей территории российские активы, поскольку существует риск их использования против европейских стран.

Об этом он сказал в интервью Rheinische Post, сообщает "Европейская правда".

По словам Тсахкны, в Европе, по разным оценкам, заморожены российские активы стоимостью 240 миллиардов евро.

"Каждые полгода мы должны решать, продолжать ли санкции (в отношении росактивов. – Ред.). И каждый раз требуется согласие Венгрии. Если они заблокируют это в июне, санкции не только закончатся, но мы также будем вынуждены отдать 240 миллиардов евро Путину", – пояснил он.

"Как главы государств и правительств объяснят гражданам Европы, что они передают Путину деньги, которые он намерен использовать не только против Украины, но и против нас? Поэтому мы должны конфисковать эти активы", – добавил глава эстонского МИД.

Тсахкна подчеркнул, что существует законный способ конфисковать российские активы, но при этом нужно оказать поддержку Бельгии, на территории которой расположено большинство этих активов.

"Мы также должны обеспечить, чтобы даже если не будет единогласного решения (в ЕС. – Ред.), деньги не были переданы (в Россию. – Ред.). Мы не можем просить деньги у наших налогоплательщиков на поддержку Украины, а не у России, которая является агрессором", – отметил эстонский министр.

Напомним, в марте Венгрия угрожала заблокировать решение Совета ЕС, на основе которого заморожены российские активы на территории объединения.

В итоге санкции ЕС все же были продлены, и по настоянию Будапешта из санкционного списка были исключены несколько российских олигархов.

Ранее газета Financial Times написала, что у ЕС лопается терпение из-за Венгрии, которая постоянно блокирует ключевые решения Евросоюза, ее хотят лишить права голоса.