Трамп второй день играет в гольф, пока мировую экономику лихорадит

После развязывания тарифной войны против мира президент США Дональд Трамп поехал играть в гольф.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В субботу фотографы агентства АР зафиксировали Трампа на своем поле для гольфа в штате Флорида.

Он был в своей фирменной шляпе MAGA и читал статью в таблоиде The New York Post о реакции Китая на его тарифы.

Фото: АР

Трамп отправился играть в гольф на следующий день после того, как объявил о введении тарифов против остального мира, передает АР, натолкнувшись на критику со стороны демократов в Конгрессе.

В это время президент США несколько раз защищал введение тарифов в собственной соцсети Truth Social и перед журналистами, утверждая, что это обернется процветанием американской экономики и рынков.

Отметим, что по всей территории США в субботу запланировано около 1200 акций протеста против Трампа и его союзника-миллиардера Илона Маска.