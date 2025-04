В ряде городов Европы вышли на протесты против Трампа

Сотни людей собрались на протесты в субботу, 5 апреля, в европейских городах против политики президента США Дональда Трампа и его советника-миллиардера Илона Маска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

В немецком городе Франкфурт-на-Майне официальной организацией Демократической партии США за рубежом Democrats Abroad была организована акция Hands Off! ("Руки прочь!").

Собравшись на Опернплац во Франкфурте-на-Майне, демонстранты требовали отставки президента США, держа плакаты с лозунгами "Восстановить демократию", "Руки прочь от наших персональных данных" и "Мир устал от твоей лжи, Дональд, уходи!"

Protesters in Frankfurt, Germany showed up to support the Hands Off! protest movement.



Thank you, Germany!



🇩🇪 pic.twitter.com/hVzuuw3YVF