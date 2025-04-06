В политсиле антизападного премьера Словакии Роберта Фицо заявили, что словацкие граждане должны были бы высказаться на референдуме относительно европейского решения об увеличении оборонных расходов.

Как сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда", об этом заявил евродепутат от партии Фицо Smer-SD Эрик Калиняк, который также является вице-председателем этой политсилы.

Евродепутат сказал, что если в решении ЕС об увеличении финансирования стран-членов на оборону не будет опции о невоенном использовании этих средств, в Словакии следует провести референдум по этому поводу, прежде чем соглашаться на это.

"Если возникнет ситуация, что для увеличенных оборонных расходов не будет возможным двойное использование, например на инфраструктуру, реконструкцию мостов, строительство больниц, и Словакии придется тратить больше только на оружие и боеприпасы – стоит провести референдум по этому поводу, чтобы иметь четкий мандат от граждан относительно того, что о таком увеличении расходов не может быть речи", – заявил Эрик Калиняк.

Он также не согласился с мнением, что это ставит под вопрос членство Словакии в НАТО при условии, что Белый дом хочет от союзников радикального увеличения расходов.

"Пока страны-члены НАТО должны тратить на оборону 2% ВВП. А некоторые не выполняют даже этого", – сказал евродепутат.

Евродепутат от партии действующего президента Петера Пеллегрини Hlas-SD Бранислав Ондруш назвал "безумием" соответствующий план Еврокомиссии на 800 млрд евро, заявив, что у Европы нет возможностей для таких инвестиций, а позаботиться о лучшей защите можно иначе.

"Я согласен с необходимостью укреплять европейскую безопасность. Но это надо делать другим способом. Оружие никогда не способствовало большей безопасности", – заявил он, продолжив, что увеличение расходов на оборону означает уменьшение финансирования на социальную сферу и развитие регионов.

В то же время евродепутат от оппозиционной Прогрессивной Словакии, экс-премьер Людовит Одор заявил, что увеличение расходов на оборону однозначно необходимо.

"Если мы не можем полагаться в этом вопросе на США – Европа должна быть готова защищать своих граждан", – сказал он.

В то же время экс-премьер добавил, что считает преждевременными разговоры о конкретных процентах ВВП. "Все расходы и на европейском, и на национальном уровне должны основываться на общей стратегии, которая позволит обеспечить синергию. Давайте сначала определимся с этим", – отметил Одор.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать дальнейшие европейские санкции против России, если те, по его словам, будут угрожать мирному урегулированию войны в Украине.

Перед третьей годовщиной полномасштабной войны Фицо фактически оправдал российскую агрессию против Украины и обвинил президента Владимира Зеленского в "нежелании проводить выборы".0