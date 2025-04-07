Болгарію сколихнув скандал з контрабандою сигарет, яку покривала поліція

У Болгарії спалахнув скандал, пов'язаний з імовірним захистом поліцією багатомільйонної операції з контрабанди сигарет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Минулого тижня громадська організація BOEC, відома своєю багаторічною кампанією з реформування судової системи Болгарії, оприлюднила скріни повідомлень у WhatsApp між співробітниками поліції, які свідчать про корупцію на високому рівні у справі, що нагадує кримінальну драму в голлівудському стилі.

Витік повідомлень свідчить, що в листопаді 2024 року шестеро болгарських поліцейських виявили підозрілу вантажівку, яка, ймовірно, перевозила контрабандні сигарети. Вони повідомили про це своє керівництво, вимагаючи негайних дій.

Хоча поліцейське керівництво спочатку похвалило офіцерів за те, що вони відстежили транспортний засіб, згодом воно наказало їм припинити операцію. "Колеги, відступайте", – написав їхній безпосередній керівник Іван Іванов у групі WhatsApp.

Однак співробітники не підкорилися наказу і продовжили рейд. Як повідомляється, перед початком затримання підозрювані отримали телефонний дзвінок і спробували втекти, що видно на відеозаписі операції.

У вантажівці було виявлено нелегальні сигарети на суму близько 6 млн євро. Влада підозрює, що вантаж був частиною довготривалого контрабандного маршруту, який постачав сигарети до ЄС та Близького Сходу.

Ця операція стала найбільшим вилученням контрабандних сигарет в рамках однієї поліцейської акції в Болгарії. Подробиці справи з'явилися на початку квітня, коли було опубліковано чат у WhatsApp і відеозаписи рейду.

За даними джерел, на які посилається Euractiv, докази були оприлюднені, щоб захистити причетних офіцерів від потенційної помсти і звільнення.

Міністр внутрішніх справ Даніель Мітов заявив, що поліція розслідуватиме опубліковані матеріали. Лідер керівної партії ГЄРБ і колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов закликав "вимести всіх, хто причетний до цієї справи".

Скандал поглибився, коли опозиційна проєвропейська коаліція "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" зажадала повної підзвітності і попередила, що буде домагатися відставки міністра, якщо не буде розпочато ретельного розслідування. У п'ятницю політсила звернулася до парламенту з проханням зобов'язати Міністерство внутрішніх справ розкрити всі дані, включаючи секретну інформацію про операцію, але більшість відхилила цю пропозицію.

BOEC стверджує, що деякі з причетних поліцейських командирів можуть бути пов'язані з Деляном Пеєвським, впливовим депутатом від Руху за права і свободи, на якого США і Британія наклали санкції за корупцію. Партія Пеєвського відіграє ключову роль у підтримці нинішньої керівної коаліції.

Пеєвський заперечив будь-які правопорушення, заявивши, що "вся контрабандна мережа буде викрита", і звинуватив своїх політичних опонентів у використанні "сфабрикованих історій" для дискредитації його партії.

Проблема має міжнародний вимір. Наприкінці минулого року бельгійські ЗМІ повідомили, що імпорт сигарет з Болгарії та Туреччини значно зменшує надходження акцизного податку в Бельгії. За оцінками, країна втрачає близько 500 млн євро щорічно, оскільки 25,6% сигарет, що споживаються в Бельгії, надходять з-за кордону – переважно з Болгарії.

Нагадаємо, Болгарія перебуває в перманентній політичній кризі після масових антиурядових протестів 2020 року, коли нездатність сформувати стабільний уряд призвела до сімох дострокових парламентських виборів.

Останні вибори до болгарського парламенту відбулись у жовтні 2024 року, за підсумками яких зрештою вдалось сформувати уряд на чолі з парламентською групою ГЄРБ.

Нещодавно, однак, після рішення Конституційного суду Болгарії відбувся частковий перерахунок голосів, і до парламенту вперше потрапила проросійська партія "Велич".