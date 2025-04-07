Болгарию всколыхнул скандал с контрабандой сигарет, которую покрывала полиция

В Болгарии вспыхнул скандал, связанный с предполагаемой защитой полицией многомиллионной операции по контрабанде сигарет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

На прошлой неделе общественная организация BOEC, известная своей многолетней кампанией по реформированию судебной системы Болгарии, обнародовала фотографии сообщений в WhatsApp между сотрудниками полиции, которые свидетельствуют о коррупции на высоком уровне в деле, напоминающем криминальную драму в голливудском стиле.

Утечка сообщений гласит, что в ноябре 2024 года шестеро болгарских полицейских обнаружили подозрительный грузовик, который, вероятно, перевозил контрабандные сигареты. Они сообщили об этом своему руководству, требуя немедленных действий.

Хотя полицейское руководство сначала похвалило офицеров за то, что они отследили транспортное средство, впоследствии оно приказало им прекратить операцию. "Коллеги, отступайте", – написал их непосредственный руководитель Иван Иванов в группе WhatsApp.

Однако сотрудники не подчинились приказу и продолжили рейд. Как сообщается, перед началом задержания подозреваемые получили телефонный звонок и попытались скрыться, что видно на видеозаписи операции.

В грузовике были обнаружены нелегальные сигареты на сумму около 6 млн евро. Власти подозревают, что груз был частью долговременного контрабандного маршрута, который поставлял сигареты в ЕС и Ближний Восток.

Эта операция стала крупнейшим изъятием контрабандных сигарет в рамках одной полицейской акции в Болгарии. Подробности дела появились в начале апреля, когда был опубликован чат в WhatsApp и видеозаписи рейда.

По данным источников, на которые ссылается Euractiv, доказательства были обнародованы, чтобы защитить причастных офицеров от потенциальной мести и увольнения.

Министр внутренних дел Даниэль Митов заявил, что полиция будет расследовать опубликованные материалы. Лидер правящей партии ГЕРБ и бывший премьер-министр Бойко Борисов призвал "вымести всех, кто причастен к этому делу".

Скандал углубился, когда оппозиционная проевропейская коалиция "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" потребовала полной подотчетности и предупредила, что будет добиваться отставки, если не будет начато тщательное расследование. В пятницу политсила обратилась к парламенту с просьбой обязать Министерство внутренних дел раскрыть все данные, включая секретную информацию об операции, но большинство отклонило это предложение.

BOEC утверждает, что некоторые из причастных полицейских командиров могут быть связаны с Деляном Пеевским, влиятельным депутатом от Движения за права и свободы, на которого США и Британия наложили санкции за коррупцию. Партия Пеевского играет ключевую роль в поддержке нынешней правящей коалиции.

Пеевский отрицает любые правонарушения, заявив, что "вся контрабандная сеть будет разоблачена", и обвинил своих политических оппонентов в использовании "сфабрикованных историй" для дискредитации его партии.

Проблема имеет международное измерение. В конце прошлого года бельгийские СМИ сообщили, что импорт сигарет из Болгарии и Турции значительно уменьшает поступления акцизного налога в Бельгии. По оценкам, страна теряет около 500 млн евро ежегодно, поскольку 25,6% сигарет, потребляемых в Бельгии, поступают из-за рубежа – преимущественно из Болгарии.

Напомним, Болгария находится в перманентном политическом кризисе после массовых антиправительственных протестов 2020 года, когда неспособность сформировать стабильное правительство привела к семи досрочным парламентским выборам.

Последние выборы в болгарский парламент состоялись в октябре 2024 года, по итогам которых в конце концов удалось сформировать правительство во главе с парламентской группой ГЕРБ.

Недавно, однако, после решения Конституционного суда Болгарии состоялся частичный пересчет голосов, и в парламент впервые прошла пророссийская партия "Величие".