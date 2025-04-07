В Eutelsat визнали, що поки не зможуть замінити Масків Starlink для України

Ключовий конкурент американського Starlink у Європі, Eutelsat, не зможе за одну ніч послабити контроль проєкту Ілона Маска над комунікаціями в Україні у час війни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Politico.

Українцям доведеться жити з перспективою того, що Ілон Маск може відключити супутниковий зв'язок, який підтримує комунікацію з лікарнями, військовими базами і військами, оскільки немає короткострокових альтернатив, які могли б зрівнятися з системою Starlink.

Щоб впоратися з цим ризиком, Європейський Союз шукає запасні варіанти для України. Одним з них є франко-британський оператор Eutelsat.

Робота зі Starlink – "це залежність, доля якої може бути вирішена в Білому домі або [приватній резиденції Трампа] Мар-а-Лаго", – сказала головна виконавча директорка Eutelsat Єва Бернеке. "Добре мати кілька варіантів", – зазначила вона.

Але сьогоднішні альтернативи Starlink не готові прийняти виклик – в тому числі і Eutelsat, за власним визнанням Бернеке.

"Якби ми захотіли взяти на себе всю потужність зв'язку для України та всіх громадян, ми б не змогли цього зробити. Давайте просто будемо дуже чесними", – сказала Бернеке. "Але я думаю, що ми можемо забезпечити можливості для деяких критично важливих для уряду напрямків використання", – додала вона.

Небагато компаній інвестували в низькоорбітальні супутники. Такі системи забезпечують швидший зв'язок і меншу затримку, що має вирішальне значення для операцій в реальному часі, таких як війна з безпілотниками, але вони залишаються дорогими і громіздкими в експлуатації. Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска, лідирує на ринку, з Eutelsat як сильним конкурентом, а інші, такі як Amazon's Project Kuiper, все ще відстають.

Завдяки найсучаснішим компактним комплектам і величезній мережі гнучких променів, 7 тисяч супутників Starlink є карликовими в порівнянні з 600 супутниками Eutelsat і порівняно більш громіздкими терміналами. Мережа Маска може запропонувати від у 23 до 490 разів більшу пропускну здатність, ніж Eutelsat, над Україною, залежно від сценаріїв використання.

Як повідомляється, минулого року в Україні було продано понад 42 тисяч комплектів Starlink. "Я не думаю, що нам потрібно наближатися до цієї цифри, але ви могли б подумати про те, щоб мати принаймні пару тисяч... щоб мати резервну копію в критичних місцях", – сказала Бернеке.

Європейська компанія зараз веде переговори з ЄС, щоб отримати гроші на відправку більшої кількості комплектів для користувачів на місцях і, можливо, забезпечити фінансування майбутніх запусків супутників, які створять більшу пропускну здатність мережі в наступні роки.

"Обговорення дійсно тривають на рівні ЄС, з нашими країнами-членами і з галуззю", – сказав речник Європейської комісії Томас Реньє.

Раніше стало відомо, що Німеччина деякий час фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі, якою керує компанія Eutelsat.

У березні в польському уряді казали, що Польща витратила майже 83 мільйони доларів на Starlink для України за час повномасштабної війни.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський застеріг американського мільярдера Ілона Маска від шантажу України доступом до Starlink, нагадавши, що абонплату за термінали сплачує Польща.

Зрештою Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, хай він і не згоден з політикою України.