В Eutelsat признали, что пока не смогут заменить Starlink Маска для Украины

Ключевой конкурент американского Starlink в Европе, Eutelsat не сможет за одну ночь ослабить контроль проекта Илона Маска над коммуникациями в Украине во время войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Politico.

Украинцам придется жить с перспективой того, что Илон Маск может отключить спутниковую связь, которая поддерживает коммуникацию с больницами, военными базами и войсками, поскольку нет краткосрочных альтернатив, которые могли бы сравниться с системой Starlink.

Чтобы справиться с этим риском, Европейский Союз ищет запасные варианты для Украины. Одним из них является франко-британский оператор Eutelsat.

Работа со Starlink – "это зависимость, судьба которой может быть решена в Белом доме или [частной резиденции Трампа] Мар-а-Лаго", – сказала главный исполнительный директор Eutelsat Ева Бернеке. "Хорошо иметь несколько вариантов", – отметила она.

Но сегодняшние альтернативы Starlink не готовы принять вызов – в том числе и Eutelsat, по собственному признанию Бернеке.

"Если бы мы захотели взять на себя всю мощность связи для Украины и всех граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте просто будем честны", – сказала Бернеке. "Но я думаю, что мы можем обеспечить возможности для некоторых критически важных для правительства кейсов", – добавила она.

Немногие компании инвестировали в низкоорбитальные спутники. Такие системы обеспечивают более быструю связь и меньшую задержку, что имеет решающее значение для операций в реальном времени, таких как война с беспилотниками, но они остаются дорогими и громоздкими в эксплуатации. Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, лидирует на рынке – с Eutelsat как сильным конкурентом, а другие, такие как Amazon's Project Kuiper, все еще отстают.

Благодаря самым современным компактным комплектам и огромной сети гибких лучей, 7 тысяч спутников Starlink являются карликовыми по сравнению с 600 спутниками Eutelsat и сравнительно более громоздкими терминалами. Сеть Маска может предложить от в 23 до 490 раз большую пропускную способность, чем Eutelsat, над Украиной, в зависимости от сценариев использования.

Как сообщается, в прошлом году в Украине было продано более 42 тысяч комплектов Starlink. "Я не думаю, что нам нужно приближаться к этой цифре, но вы могли бы подумать о том, чтобы иметь по крайней мере пару тысяч... чтобы иметь резервную копию в критических местах", – сказала Бернеке.

Европейская компания сейчас ведет переговоры с ЕС, чтобы получить деньги на отправку большего количества комплектов для пользователей на местах и, возможно, обеспечить финансирование будущих запусков спутников, которые создадут большую пропускную способность сети в последующие годы.

"Обсуждения действительно продолжаются на уровне ЕС, с нашими странами-членами и с отраслью", – сказал представитель Европейской комиссии Томас Ренье.

Ранее стало известно, что Германия некоторое время финансирует доступ Украины к спутниковой интернет-сети, которой управляет компания Eutelsat.

В марте в польском правительстве говорили, что Польша потратила почти 83 млн долларов на Starlink для Украины за время полномасштабной войны.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский предостерег американского миллиардера Илона Маска от шантажа Украины доступом к Starlink, напомнив, что абонплату за терминалы вносит Польша.

В конце концов Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, хоть он и не согласен с политикой Украины.