В Литве заявили: без поддержки ЕС "стену дронов" придется строить за свой счет

После того, как Литва и Эстония не получили финансирование от Европейского Союза на "стену беспилотников", литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас выразил сожаление по поводу того, что эти вопросы придется решать на национальном уровне и за счет налогоплательщиков.

Об этом он заявил в понедельник, 7 апреля, во время общения с журналистами, цитирует литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

7 апреля стало известно, что ЕС отказал Литве и Эстонии в финансировании предложенного ими проекту "стены беспилотников" для защиты своих границ.

"Очевидно, что даже в Брюсселе мы не имеем единого взгляда на то, что делают государства-члены ЕС. И остается только сожалеть, что с этими вопросами придется справляться силами и ресурсами наших национальных государств", – сказал Палуцкас.

Он отметил, что из-за того, что Европа большая и интересы разные, то, что важно для Литвы, не является важным для Европы.

По данным Министерства внутренних дел страны, дроны и другие инновационные технологии являются необходимостью для организации работы Службы охраны государственной границы, учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью в регионе.

На вопрос, не является ли решение ЕС разочарованием, учитывая то, что средства Литвы идут на другие нужды, Палуцкас ответил, что все же следует радоваться даже тем средствам, которые удается получить.

"Хорошо, что что-то финансируется, потому что это позволяет направлять наши ресурсы туда, где есть другие потребности, которые, возможно, не являются приоритетными для Европы", – сказал он.

В конце марта информировали, что Литва по примеру Польши рассматривает возможность установки противопехотных мин на границах с Россией и Беларусью.

Недавно писали, что Эстония планирует создать систему защиты против баллистических ракет, закупив системы противовоздушной обороны большой дальности.

Сообщалось также, что Центр оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии подписал контракт с венгерской оборонной компанией Pro Patria Electronics на приобретение радарных систем.