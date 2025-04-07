ОБСЄ збереться на засідання на вимогу України через удар РФ по Кривому Рогу

З ініціативи України ОБСЄ збереться на позачергове засідання щодо балістичного удару РФ по Кривому Рогу, внаслідок якого загинуло дев’ятеро дітей і загалом 20 людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Юрій Вітренко, представник України при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у Відні.

Вітренко повідомив, що у вівторок 8 квітня Постійна рада ОБСЄ збереться на спецзасідання через удар Росії балістикою по житловому кварталу у Кривому Розі.

"На вимогу України, у відповідь на кривавий російський ракетний теракт проти дітей і дорослих у Кривому Розі, а також ескалацію ростерору проти цивільних по всій Україні, завтра (08.04) в ОБСЄ скликається надзвичайна спеціальна сесія Постійної ради", – розповів він.

Посол очікує, що у російської делегації "земля горітиме під ногами".

Нагадаємо, увечері 4 квітня РФ завдала балістичного удару по житловому кварталу Кривого Рогу, внаслідок чого загинули 20 осіб, серед яких 9 – діти. Ще понад сім десятків людей отримали поранення.

6 квітня західні посольства у Києві приєднались до загальнонаціональної жалоби за загиблими у Кривому Розі.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що подібними діями Росія немов насміхається над пропозиціями перемир’я.

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