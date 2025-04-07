ОБСЕ соберется на заседание по требованию Украины из-за удара РФ по Кривому Рогу

По инициативе Украины ОБСЕ соберется на внеочередное заседание по баллистическому удару РФ по Кривому Рогу, в результате которого погибли девять детей, а всего – 20 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Юрий Витренко, представитель Украины при ОБСЕ и других международных организациях в Вене.

Витренко сообщил, что во вторник 8 апреля Постоянный совет ОБСЕ соберется на спецзаседание из-за удара России баллистикой по жилому кварталу в Кривом Роге.

"По требованию Украины, в ответ на кровавый российский ракетный теракт против детей и взрослых в Кривом Роге, а также эскалацию ростерора против гражданских по всей Украине, завтра (08.04) в ОБСЕ созывается чрезвычайная специальная сессия Постоянного совета", – рассказал он.

Посол ожидает, что у российской делегации "земля будет гореть под ногами".

Напомним, вечером 4 апреля РФ нанесла баллистический удар по жилому кварталу Кривого Рога, в результате чего погибли 20 человек, среди которых 9 – дети. Еще более трех десятков человек получили ранения.

6 апреля западные посольства в Киеве присоединились к общенациональному трауру по погибшим в Кривом Роге.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что подобными действиями Россия словно насмехается над предложениями перемирия.

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