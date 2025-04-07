Австрія висилає німецьку екоактивістку через "загрози для нацбезпеки"

Австрія на два роки заборонила перебування в країні німецькій екоактивістці Ані Віндль, розцінюючи її активістську діяльність як загрозу для нацбезпеки.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У розпорядженні редакції опинилося рішення австрійської міграційної служби BFA про те, що Віндль на два роки забороняється проживання в Австрії через "реальну, присутню і значну загрозу для громадського порядку й безпеки". Жінку зобов’язали протягом місяця залишити територію країни.

28-річна Віндль, яка родом з Баварії, проживає в Австрії з 2017 року – відколи переїхала туди студенткою. Вона брала участь у протестах "П’ятниці задля майбутнього", ініційованих шведською активісткою Гретою Тунберг, потім – у протестах австрійського осередку ініціативи "Останнє покоління", що займається, зокрема, блокуванням доріг. Віндль під час цих акцій неодноразово приклеювала себе до асфальту.

Разом з іншими активістками вона стала фігуранткою провадження віденської прокуратури – їх підозрюють у "створенні злочинної організації". Звинувачень їй ще не висували.

Австрійський Федеральний офіс захисту конституції тепер вважає, що активістка готова "на більш серйозні порушення законодавства", у тому числі такі, що створять загрозу для третіх сторін – через її слова про те, що цілей можна досягати діями проти критичної інфраструктури.

Відомство вважає, що Віндль становила загрозу від першої ж своєї участі в акціях кліматичних активістів. Її звинувачують у радикалізмі також через гостру критику австрійських ультраправих.

Можливість депортації активістки нібито розглядали ще з весни 2023 року, але питання стало на паузу після розпуску австрійського осередку "Останнього покоління".

Також вона кілька тижнів відсиділа у в’язниці у 2024-2025 роках через відмову сплатити штраф. Міграційна служба наводить це як аргумент, що на поведінку активістки неможливо вплинути дисциплінарними заходами.

У рішенні про видворення також зауважили, що Віндль нібито не мала належно оформленої реєстрації проживання в Австрії на постійній основі, та що її навчання не було її головною метою перебування в країні.

Адвокат активістки заявив, що шокований рішенням, оскільки щодо його підзахисної немає жодного судового рішення у кримінальній справі.

В МВС Австрії на запит журналістів відповіли, що не можуть коментувати якісь індивідуальні випадки через вимоги щодо захисту персональних даних. "Проте можемо запевнити, що у кожному окремому випадку відбувається дуже ретельне й об’єктивне дослідження фактів", – зазначили у коментарі.

Нагадаємо, у Німеччині кількох активістів групи "Останнє покоління" звинуватили у створенні злочинної організації.

Також у Німеччині почався суд над колишньою радикальною лівою активісткою, що ховалась 30 років