Австрия высылает немецкую экоактивистку из-за "угрозы для нацбезопасности"

Австрия на два года запретила пребывание в стране немецкой экоактивистке Ани Виндль, расценивая ее активистскую деятельность как угрозу для нацбезопасности.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В распоряжении редакции оказалось решение австрийской миграционной службы BFA о том, что Виндль на два года запрещается проживание в Австрии из-за "реальной, присутствующей и значительной угрозы для общественного порядка и безопасности". Женщину обязали в течение месяца покинуть территорию страны.

28-летняя Виндль, которая родом из Баварии, проживает в Австрии с 2017 года – с тех пор как переехала туда студенткой. Она участвовала в протестах "Пятницы ради будущего", инициированных шведской активисткой Гретой Тунберг, затем – в протестах австрийской ячейки инициативы "Последнее поколение", занимающейся, в частности, блокированием дорог. Виндль во время этих акций неоднократно приклеивала себя к асфальту.

Вместе с другими активистками она стала фигуранткой производства венской прокуратуры – их подозревают в "создании преступной организации". Обвинений ей еще не предъявляли.

Австрийский Федеральный офис защиты конституции теперь считает, что активистка готова "на более серьезные нарушения законодательства", в том числе такие, которые создадут угрозу для третьих сторон – из-за ее слов о том, что целей можно достигать действиями против критической инфраструктуры.

Ведомство считает, что Виндль представляла угрозу с первого же своего участия в акциях климатических активистов. Ее обвиняют в радикализме также из-за острой критики австрийских ультраправых.

Возможность депортации активистки якобы рассматривали еще с весны 2023 года, но вопрос стал на паузу после роспуска австрийской ячейки "Последнего поколения".

Также она несколько недель отсидела в тюрьме в 2024-2025 годах из-за отказа оплатить штраф. Миграционная служба приводит это как аргумент, что на поведение активистки невозможно повлиять дисциплинарными мерами.

В решении о выдворении также отметили, что Виндль якобы не имела должным образом оформленной регистрации проживания в Австрии на постоянной основе, и что ее обучение не было ее главной целью пребывания в стране.

Адвокат активистки заявил, что шокирован решением, поскольку в отношении его подзащитной нет ни одного судебного решения по уголовному делу.

В МВД Австрии на запрос журналистов ответили, что не могут комментировать какие-то индивидуальные случаи из-за требований по защите персональных данных. "Однако можем заверить, что в каждом отдельном случае происходит очень тщательное и объективное исследование фактов", – отметили в комментарии.

Напомним, в Германии нескольких активистов группы "Последнее поколение" обвинили в создании преступной организации.

Также в Германии начался суд над бывшей радикальной левой активисткой, которая скрывалась 30 лет