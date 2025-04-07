Премʼєр Ізраїлю приїхав у США, планується зустріч з Трампом

Ізраїльський премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу 7 квітня прибув до США, де в нього очікується зустріч із Дональдом Трампом – для останнього це перший візит іноземного лідера з початку "тарифної війни".

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на The Times of Israel.

У Вашингтоні ізраїльський премʼєр уже провів зустріч зі спеціальним представником президента США на Близькому Сході Стівом Віткоффом.

Фото: офіс премʼєр-міністра Ізраїлю

Очікується, що близько 20:00 за Києвом почнеться зустріч Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

ЗМІ повідомляли, що лідери обговорять запроваджені США тарифи – які зачепили і Ізраїль, – а також іранську ядерну програму і війну в секторі Гази.

Ізраїль намагався уникнути тарифів, які Трамп наклав майже на всі країни світу, превентивно оголосивши про скасування всіх тарифів на американські товари. Але США все одно запровадили проти Ізраїлю тарифи у 17%.

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