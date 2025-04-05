ЗМІ анонсували візит премʼєра Ізраїлю до США 7 квітня

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планує відвідати Білий дім у понеділок, 7 квітня, і стане першим іноземним лідером, який прибуде у США після початку торгової війни Дональда Трампа.

Про це порталу Axios повідомили чотири обізнані джерела, передає "Європейська правда".

Про візит премʼєр Ізраїлю і президент США говорили цього тижня, коли Нетаньягу перебував з візитом в Угорщині. Хоча спершу планувалось, що він відбудеться в середині квітня, пізніше виникла ідея більш раннього візиту, йдеться в матеріалі.

Очікується, що Нетаньягу і Трамп обговорять запроваджені США тарифи – які зачепили і Ізраїль, – а також іранську ядерну програму і війну в секторі Гази.

За словами ізраїльського високопосадовця, який говорив з Axios, Нетаньяху вважає, що шанси на укладення ядерної угоди між США та Іраном вкрай низькі, і хоче досягти порозуміння з Трампом щодо нанесення удару по ядерних об'єктах Ірану, коли дипломатичні зусилля зазнають невдачі.

Водночас, за інформацією Axios, ізраїльському премʼєру доведеться попросити дозволу виїхати до СГА у суддів, які розглядають звинувачення проти нього в корупції.

Джерела порталу повідомили, що план візиту Нетаньягу все ще може змінитися.

Ізраїль намагався уникнути тарифів, які Трамп наклав майже на всі країни світу, превентивно оголосивши про скасування всіх тарифів на американські товари. Але США все одно запровадили проти Ізраїлю тарифи у 17%.

Читайте також: Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна.