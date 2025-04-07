Премьер Израиля приехал в США, планируется встреча с Трампом

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 7 апреля прибыл в США, где у него ожидается встреча с Дональдом Трампом – для последнего это первый визит иностранного лидера с начала "тарифной войны".

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Israel.

В Вашингтоне израильский премьер уже провел встречу со специальным представителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

Фото: офис премьер-министра Израиля

Ожидается, что около 20:00 по Киеву запланирована встреча Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

СМИ сообщали, что лидеры обсудят введенные США тарифы – которые затронули и Израиль, – а также иранскую ядерную программу и войну в секторе Газа.

Израиль пытался избежать тарифов, которые Трамп наложил почти на все страны мира, превентивно объявив об отмене всех тарифов на американские товары. Но США все равно ввели против Израиля тарифы в 17%.

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