У Гренландії затвердили новий уряд

Парламент Гренландії 7 квітня уперше зібрався в новому складі після виборів минулого місяця та затвердив премʼєр-міністром лідера найбільшої партії "Демократіт" Єнса-Фредеріка Нільсена.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на DR.

Після затвердження на посаді премʼєра Гренландії Нільсен затвердив склад свого уряду, до якого увійшли чотири з пʼяти парламентських партій.

Попередник гренландського премʼєра Муте Егеде очолив Міністерство фінансів і податків, а за зовнішні відносини і далі відповідатиме Вівіан Мотцфельдт.

Новий уряд Гренландії виступає за розширення автономії та потенційну незалежність від Данії, але при цьому не воліє входити до складу США.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії.

Зокрема повідомлялось, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії. У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

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