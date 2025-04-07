В Гренландии утвердили новое правительство
Парламент Гренландии 7 апреля впервые собрался в новом составе после выборов в прошлом месяце и утвердил премьер-министром лидера крупнейшей партии "Демократит" Йенса-Фредерика Нильсена.
Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на DR.
После утверждения в должности премьера Гренландии Нильсен утвердил состав своего правительства, в которое вошли четыре из пяти парламентских партий.
Предшественник гренландского премьера Муте Эгеде возглавил Министерство финансов и налогов, а за внешние отношения и дальше будет отвечать Вивиан Мотцфельдт.
Новое правительство Гренландии выступает за расширение автономии и потенциальную независимость от Дании, но при этом не хочет присоединяться к США.
Как известно, администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии.
В частности сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии. В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.
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