В парламент Грузии внесли проект, обязующий согласовывать получение иностранных грантов

В парламенте Грузии, где нет оппозиции, появился проект изменений в законодательство, которым хотят обязать согласовывать с государством получение иностранного грантового финансирования.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

В проекте говорится о том, что для получения иностранных грантов, кроме определенных исключений, нужно будет получать разрешение от правительства или уполномоченного органа. За нарушение предлагают наказывать штрафом в размере 200% от суммы гранта.

Исключения оставляют для стипендий на обучение за рубежом, индивидуальных грантов для научной деятельности за пределами страны и грантов международных спортивных ассоциаций, а также для финансирования иностранных организаций, работающих в Грузии.

Издание SOVA добавляет, что проект хотят принять по ускоренной процедуре.

Изменения предлагают внести в принятый в феврале закон "О грантах", который партия власти создала механизм государственного грантового финансирования для НПО в противовес западному.

На прошлой неделе парламент Грузии в окончательном чтении принял закон "о регистрации иностранных агентов", который, по утверждению правящей партии "Грузинская мечта", является аналогом американского FARA и его "прямой копией". В ЕС раскритиковали этот закон.

В Грузии уже более 120 дней продолжаются антиправительственные протесты с требованием к властям остановить антизападный разворот страны и назначить досрочные выборы.