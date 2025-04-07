В парламент Грузии внесли проект, обязующий согласовывать получение иностранных грантов
В парламенте Грузии, где нет оппозиции, появился проект изменений в законодательство, которым хотят обязать согласовывать с государством получение иностранного грантового финансирования.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".
В проекте говорится о том, что для получения иностранных грантов, кроме определенных исключений, нужно будет получать разрешение от правительства или уполномоченного органа. За нарушение предлагают наказывать штрафом в размере 200% от суммы гранта.
Исключения оставляют для стипендий на обучение за рубежом, индивидуальных грантов для научной деятельности за пределами страны и грантов международных спортивных ассоциаций, а также для финансирования иностранных организаций, работающих в Грузии.
Издание SOVA добавляет, что проект хотят принять по ускоренной процедуре.
Изменения предлагают внести в принятый в феврале закон "О грантах", который партия власти создала механизм государственного грантового финансирования для НПО в противовес западному.
На прошлой неделе парламент Грузии в окончательном чтении принял закон "о регистрации иностранных агентов", который, по утверждению правящей партии "Грузинская мечта", является аналогом американского FARA и его "прямой копией". В ЕС раскритиковали этот закон.
В Грузии уже более 120 дней продолжаются антиправительственные протесты с требованием к властям остановить антизападный разворот страны и назначить досрочные выборы.