Андрей Мельник стал новым послом Украины при ООН

Постоянное представительство Украины при ООН возглавит бывший заместитель министра иностранных дел и посол в Германии Андрей Мельник.

Соответствующий указ президента №215/2025 был опубликован на сайте главы государства 7 апреля, сообщает "Европейская правда".

"Назначить Мельника Андрея Ярославовича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", – говорится в указе.

Отдельным решением Зеленский уволил Мельника с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла в Бразилии, которая была его последним местом работы.

До этого Андрей Мельник был заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, а перед тем – послом Украины в Германии.

Там он запомнился резкими, иногда очень недипломатичными заявлениями, продвигая решения в пользу Украины – как, например, сказал, что тогдашний канцлер Олаф Шольц "притворяется обиженной ливерной колбасой" (немецкий фразеологизм, который означает делать вид невинно обиженного. – Ред.), хотя впоследствии извинился за свои слова.

Кроме того, уже во время работы в Киеве Мельник активно критиковал своего преемника в Берлине Алексея Макеева.

Предыдущий постпред Украины в ООН Сергей Кислица был назначен в декабре 2019 года. В феврале 2025-го Кислица стал заместителем главы МИД Андрея Сибиги.

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