В Норвегии впервые с лета 2022 года появится посол Украины

Президент Владимир Зеленский назначил бизнесмена Алексея Гавриша чрезвычайным и полномочным послом Украины в Норвегии.

Соответствующий указ №218/2025 был обнародован на сайте Офиса президента 7 апреля, сообщает "Европейская правда".

"Назначить Гавриша Алексея Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Норвегия", – говорится в указе.

Алексей Гавриш Фото: Киево-Могилянская бизнес-школа

Алексей Гавриш – бизнесмен, позиционируется как эксперт в стратегическом и корпоративном управлении в энергетике и инвестиционной деятельности.

В МИД утверждали, что он имеет определенный опыт работы на норвежском направлении и является специалистом по энергетическим вопросам.

Должность посла Украины в Норвегии оставалась вакантной с лета 2022 года, когда президент Владимир Зеленский уволил предыдущего посла Вячеслава Яцюка после шести лет работы.

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