Reuters: віцеадміралку ВМФ США звільнили з керівної посади в НАТО

Віцеадміралка Військово-морських сил США Шошана Четфілд була звільнена з керівної посади в НАТО в межах кадрових змін, які здійснює адміністрація Дональда Трампа.

Про це три джерела повідомили агентству Reuters, пише "Європейська правда".

За інформацією Reuters, США поінформували союзників про звільнення Четфілд з посади своєї військової представниці у Військовому комітеті НАТО.

Офіційно кадрове рішення ще не було оголошене.

Наразі незрозуміло, чи була вказала офіційна причина звільнення Четфілд і чи пов'язане воно з політичним курсом США щодо НАТО.

Одне джерело Reuters припустило, що звільнення могло стосуватись політики Пентагону з ліквідації програм, які заохочують різноманіття, рівність та інклюзивність.

Шошана Четфілд – одна з небагатьох жінок-офіцерів Військово-морських сил США, яка є тризірковим генералом, і перша жінка, яка очолювала Воєнний коледж Військово-морських сил США.

Адміністрація Дональда Трампа з початку роботи в січні зайняла прохолодну позицію щодо НАТО і європейських союзників.

Міністр оборони США Піт Гегсет під час візиту до штабквартири Альянсу в лютому заявив, що Трамп не дозволить "перетворити Дядька Сема на Дядька Лоха".

Минулого тижня також стало відомо про звільнення кількох працівників Ради національної безпеки США, звинувачених у "нелояльності".