Reuters: вице-адмирала ВМФ США уволили с руководящей должности в НАТО

Вице-адмирал Военно-морских сил США Шошана Четфилд была уволена с руководящей должности в НАТО в рамках кадровых изменений, которые осуществляет администрация Дональда Трампа.

Об этом три источника сообщили агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

По информации Reuters, США проинформировали союзников об увольнении Четфилд с должности своего военного представителя в Военном комитете НАТО.

Официально кадровое решение еще не было объявлено.

Пока непонятно, была ли указана официальная причина увольнения Четфилд и связано ли оно с политическим курсом США в отношении НАТО.

Один источник Reuters предположил, что увольнение могло касаться политики Пентагона по ликвидации программ, которые поощряют многообразие, равенство и инклюзивность.

Шошана Четфилд – одна из немногих женщин-офицеров Военно-морских сил США, которая является трехзвездочным генералом, и первая женщина, которая возглавляла Военный колледж Военно-морских сил США.

Администрация Дональда Трампа с начала работы в январе заняла прохладную позицию в отношении НАТО и европейских союзников.

Министр обороны США Пит Гегсет во время визита в штаб-квартиру Альянса в феврале заявил, что Трамп не позволит "превратить Дядю Сэма в Дядю Лоха".

На прошлой неделе также стало известно об увольнении нескольких работников Совета национальной безопасности США, обвиненных в "нелояльности".