Литва следом за Польшей может приостановить право на убежище

Литва разрабатывает пакет миграционного законодательства, который позволит властям закрыть границу для искателей убежища.

Об этом заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Сейчас готовится очень большой миграционный пакет, который может включать определенные изменения относительно, скажем, потенциального закрытия границы, подобно тому, как это делают сегодня Финляндия и Польша", – сказал Кондратович.

"Мы сейчас изучаем и анализируем практику этих двух стран – в частности, когда такие инциденты, как нападения на пограничников, повторяются, может быть возможным, на основе решения правительства, ввести определенные ограничения на принятие заявлений о предоставлении убежища", – сказал он.

Кондратович утверждает, что нападения мигрантов на польских пограничников побуждают Литву рассмотреть возможность приостановления права на убежище.

"Меры, которые были уместными пару лет назад или в прошлом году, могут быть неуместными сегодня, поэтому мы должны иметь возможность реагировать соответственно, перенимать лучшие практики и анализировать ситуации в других странах", – сказал министр.

"В то же время, мы должны готовить свою законодательную базу. Очень важно, чтобы законодательная база была адекватной, чтобы мы были готовы к будущим угрозам", – добавил он.

В этом году литовские пограничники остановили около 250 нелегальных мигрантов, которые пересекли границу из Беларуси. В прошлом году было зафиксировано всего 1002 попытки нелегального пересечения границы.

Интенсификация нелегальной миграции из Беларуси в Литву, Польшу и Латвию началась в 2021 году. ЕС обвинил белорусское правительство в использовании миграции для давления.

Напомним, правительство Польши в конце марта приняло постановление о временном ограничении права на обращение за международной защитой.

Это произошло после того, как президент Анджей Дуда объявил о подписании закона об ограничении права на убежище