Фон дер Ляєн поговорила з прем’єром Китаю про тарифи США

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 8 квітня провела телефонну розмову з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном, під час якої обговорила, зокрема, ситуацію з тарифами, встановленими США, та стан стосунків між Європейським Союзом та Китаєм.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Повідомляється, що фон дер Ляєн поговорила телефоном з прем’єром Китаю про стан відносин між ЄС та Китаєм та вплив американських тарифів на економіку двох держав.

"У відповідь на повсюдні порушення стабільності, спричинені американськими тарифами… фон дер Ляєн наголосила на відповідальності Європи та Китаю як двох найбільших світових ринків за підтримку сильної реформованої торговельної системи", – підкреслили у Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії закликала китайського прем'єра до врегулювання поточної ситуації шляхом переговорів та наголосила на необхідності уникнення подальшої ескалації.

Зокрема, йшлося про можливе перенаправлення торговельних потоків, спричиненого запровадженням тарифів з боку США, та "забезпечення належного реагування на будь-який розвиток подій".

Також обговорили "відновлення балансу двосторонніх торговельних відносин та забезпечення кращого доступу європейських підприємств, товарів та послуг до китайського ринку".

"Президентка фон дер Ляєн підтвердила непохитну підтримку ЄС справедливого і тривалого миру в Україні, підкресливши, що будь-які умови миру мають визначатися Україною. Вона запросила Китай активізувати зусилля, щоб зробити значний внесок у мирний процес", – повідомили у Єврокомісії.

Фон дер Ляєн зазначила, що "майбутній саміт ЄС-Китай у липні стане чудовою нагодою відзначити 50-ту річницю встановлення дипломатичних відносин".

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запропонувала США встановити "нульові тарифи" на промислові товари, намагаючись запобігти торговій війні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".