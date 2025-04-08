Фон дер Ляйен поговорила с премьером Китая о тарифах США

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля провела телефонный разговор с премьер-министром Китая Ли Цяном, во время которого обсудила, в частности, ситуацию с тарифами, установленными США, и состояние отношений между Европейским Союзом и Китаем.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Сообщается, что фон дер Ляйен поговорила по телефону с премьером Китая о состоянии отношений между ЕС и Китаем и влиянии американских тарифов на экономику двух государств.

"В ответ на повсеместные нарушения стабильности, вызванные американскими тарифами... фон дер Ляйен подчеркнула ответственность Европы и Китая как двух крупнейших мировых рынков за поддержание сильной реформированной торговой системы", – подчеркнули в Еврокомиссии.

Президент Еврокомиссии призвала китайского коллегу к урегулированию текущей ситуации путем переговоров и подчеркнула необходимость избежания дальнейшей эскалации.

В частности, речь шла о возможном перенаправлении торговых потоков, вызванного введением тарифов со стороны США, и "обеспечении надлежащего реагирования на любое развитие событий".

Также обсудили "восстановление баланса двусторонних торговых отношений и обеспечение лучшего доступа европейских предприятий, товаров и услуг на китайский рынок".

"Президент фон дер Ляйен подтвердила непоколебимую поддержку ЕС справедливого и длительного мира в Украине, подчеркнув, что любые условия мира должны определяться Украиной. Она пригласила Китай активизировать усилия, чтобы сделать значительный вклад в мирный процесс", – сообщили в Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что "предстоящий саммит ЕС-Китай в июле станет прекрасной возможностью отметить 50-ю годовщину установления дипломатических отношений".

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила США установить "нулевые тарифы" на промышленные товары, пытаясь предотвратить торговую войну.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".