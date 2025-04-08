Польські військові вперше провели стрільби з новітніх танків Abrams

У Польщі на полігоні під Познанню танкісти вперше провели стрільби з танків Abrams у найновішій версії M1A2 SEPv3.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Керувати танками в цій версії польських військових навчали, зокрема, фахівці зі США.

PAP

Командир батальйону бойових машин Центру підготовки сухопутних військ (CSWL) підполковник Мацей Лукарський розповів PAP, що Познанський центр готує водіїв танків в рамках Академії Abrams і продовжує навчати механіків та інших членів логістичного персоналу, які обслуговують ці машини.

"Але протягом останніх двох років Центр також готує своїх інструкторів. Наприкінці цього місяця ми розпочнемо перший курс для екіпажів танків на старій версії М1А1, але вже повністю під керівництвом наших інструкторів з CSWL", – сказав він.

У січні польське Міноборони оголосило про поставку до Польщі перших 28 із замовлених 250 танків Abrams M1A2 SEPv3. У свою чергу постачання польській армії 116 машин у старій версії M1A1 було завершено в червні минулого року.

На додаток до двох версій американського танка Abrams польська армія зараз використовує німецький Leopard 2, корейський K2, а також радянський Т-72 і його польську модернізацію PT-91 Twardy.

У липні минулого року Сполучені Штати оголосили про надання Польщі другого військового кредиту на 2 мільярди доларів в рамках масштабної програми модернізації, яка включатиме закупівлю американського оборонного обладнання.