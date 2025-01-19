Польща отримала перші 28 танків Abrams найновішої моделі

До Польщі прибули перші 28 американських танків Abrams найсучаснішої моделі.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві оборони.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш оголосив, що замовлені Польщею перші 28 танків Abrams M1A2SEPv3 вже на території країни. Вони пройдуть перевірку і після того будуть прийняті на озброєння.

Pierwsze czołgi wersji M1A2SEPv3 ABRAMS są już w 🇵🇱. 28 Abramsów, po transporcie drogą morską, przejdzie przegląd, a potem trafią na służbę do #WojskoPolskie. Docelowo będziemy mieć 250 takich Abramsów. pic.twitter.com/IIcEpElCWf Реклама: January 18, 2025

"Загалом у нас буде 250 таких танків Abrams", – нагадав міністр.

250 найсучасніших танків, вартість контракту на які разом із супутнім обладнанням складає близько 4,75 мрлд доларів, стануть доповненням до вже наявних 116 старіших Abrams.

За роки повномасштабної війни Росії проти України Польща двічі замовляла танки Abrams. Згаданий контракт на 250 машин був укладений у квітні 2022 року з терміном постачання у 2025-26 роках. Потім замовили 116 Abrams старішої моделі зі швидшим терміном постачання, останні з них привезли влітку 2024 року.

Нещодавно міністр оборони Польщі заявив, що Варшава підтримує вимогу обраного президента США Дональда Трампа до країн НАТО витрачати 5% ВВП на оборону. Власний оборонний бюджет Польщі на 2025 рік наближається до 5% ВВП.

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