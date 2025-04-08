Прем'єр Литви: не всі білоруси – шпигуни, дайте працювати спецслужбам

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що він проти консолідації національних санкцій проти росіян і білорусів.

Про це він сказав у вівторок, 8 квітня, у Сеймі під час спілкування з журналістами, передає литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Палуцкас заявив, що неадекватно підозрювати, що кожен білорус, який приїжджає до Литви, хоче нашкодити країні.

За його словами, пропозиція уряду щодо продовження на один рік чинних обмежень є збалансованою.

Він наголосив, що велика білоруська діаспора, яка приїхала до Литви, не тільки працює в країні, але й інвестує в неї, відкриваючи бізнес, і сусідня Польща не вводить таких обмежень.

"Так, ми чуємо про загрози національній безпеці, але також неадекватно бачити в кожному шпигуна. Ми даємо більше фінансування Департаменту державної безпеки, тож нехай вони, відповідно до своїх функцій і обов'язків, ловлять цих шпигунів, а рівняти всіх під один гребінець, я думаю, не раціонально", – додав він.

Попри позицію прем'єр-міністра, посилений варіант продовження національних санкцій пройшов стадію обговорення в Сеймі у вівторок, 8 квітня.

До проєкту були внесені поправки після того, як комітет Сейму з національної безпеки і оборони підтримав пропозицію консерваторів про призупинення видачі посвідок на проживання в Литві громадянам Білорусі, як і росіянам, якщо вони не мають дійсної візи.

Вже діючі дозволи на проживання повинні бути анульовані, якщо громадяни Росії та Білорусі їздили в Росію або Білорусь більше одного разу протягом трьох календарних місяців.

Лише минулого місяця влада оголосила, що двох громадян Литви звинувачують у шпигунстві на користь Білорусі.