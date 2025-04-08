В уряді висловилися щодо статусу українських біженців до настання миру

У Міністерстві національної єдності України вважають, що тимчасовий захист для українців у країнах Європейського Союзу має тривати до настання стійкого миру.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов у Facebook, пише "Європейська правда".

У відомстві наголосили, що уважно стежить за ситуацією щодо правового статусу українських біженців у Європі.

У цьому контексті Чернишов нагадав, що Рада Європейського Союзу продовжила дію Директиви про тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року. ​

Він зазначив, під час візитів у країни найбільшого перебування українців він активно співпрацює з урядами європейських держав та Єврокомісією, щоб забезпечити стабільність українців за кордоном.

Відтак він наголосив, що говорити про зміну статусу для українців за кордоном можна лише тоді, коли настане довготривалий і стійкий мир.

"Згідно з інформацією, опублікованою в ЗМІ, деякі країни ЄС розглядають можливість адаптації своїх політик щодо українських біженців у разі змін ситуації в Україні. Ми уважно відстежуємо ці процеси та беремо активну участь у міжнародних консультаціях, щоб відстоювати інтереси українців", – запевнив він.

Як повідомлялося раніше, за даними ЗМІ, у ЄС поки немає чіткого плану щодо українських біженців у разі перемир'я у війні.

Єврокомісія наразі не прийняла рішення про продовження статусу тимчасового захисту для українців після березня 2026 року, але розмірковує про можливість надання їм інших статусів для продовження перебування на території Євросоюзу.

Станом на 31 січня 2025 року статус тимчасового захисту в Європейському Союзі мали майже 4,3 мільйона людей, які втекли з України внаслідок повномасштабної російської агресії.

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