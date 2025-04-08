В правительстве высказались относительно статуса украинских беженцев до наступления мира

В Министерстве национального единства Украины считают, что временная защита для украинцев в странах Европейского Союза должна продолжаться до наступления устойчивого мира.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышев в Facebook, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что внимательно следит за ситуацией относительно правового статуса украинских беженцев в Европе.

В этом контексте Чернышов напомнил, что Совет Европейского Союза продлил действие Директивы о временной защите для украинских беженцев до марта 2026 года.

Он отметил, во время визитов в страны наибольшего пребывания украинцев – он активно сотрудничает с правительствами европейских государств и Еврокомиссией, чтобы обеспечить стабильность украинцев за рубежом.

Поэтому он подчеркнул, что говорить об изменении статуса для украинцев за рубежом можно только тогда, когда наступит долговременный и устойчивый мир.

"Согласно информации, опубликованной в СМИ, некоторые страны ЕС рассматривают возможность адаптации своих политик в отношении украинских беженцев в случае изменений ситуации в Украине. Мы внимательно отслеживаем эти процессы и активно участвуем в международных консультациях, чтобы отстаивать интересы украинцев", – заверил он.

Как сообщалось ранее, по данным СМИ, в ЕС пока нет четкого плана относительно украинских беженцев в случае перемирия в войне.

Еврокомиссия пока не приняла решение о продлении статуса временной защиты для украинцев после марта 2026 года, но размышляет о возможности предоставления им других статусов для продления пребывания на территории Евросоюза.

По состоянию на 31 января 2025 года статус временной защиты в Европейском Союзе имели почти 4,3 миллиона человек, которые бежали из Украины в результате полномасштабной российской агрессии.

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