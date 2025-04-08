СМИ: топ-генерал НАТО выступит 8 апреля в Конгрессе с докладом об угрозе России

Главнокомандующий вооруженных сил США в Европе и НАТО Кристофер Каволи планирует во вторник, 8 апреля, выступить в Конгрессе со строгим предупреждением о российской угрозе.

Об этом сообщает газета Kyiv Post, которая располагает текстом его показаний, передает "Европейская правда".

Ожидается, что Каволи, который возглавляет Европейское командование (EUCOM) и является также верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО на континенте, должен дать показания перед комитетом по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США на слушаниях 8 апреля.

По оценке Каволи, все указывает на то, что Россия будет представлять угрозу безопасности и экономическим интересам США "и в будущем".

Он расскажет о российской угрозе и будет акцентировать внимание на продолжающейся войне РФ в Украине, будет говорить о дестабилизационной кампании России против Запада, необходимости мобилизации общества на войну и росте стратегического партнерства между противниками Америки.

В своем выступлении генерал расскажет законодателям об усилиях EUCOM, направленных на подготовку НАТО путем усиления европейской ответственности за европейскую безопасность.

Каволи планирует очертить четкую картину столкновений на украинском фронте, что, по его мнению, демонстрирует готовность России применять жестокие средства для достижения своих целей.

Главнокомандующий также предупредит законодателей о том, что Россия компенсировала свои значительные потери на поле боя в Украине, и сделала это быстрее, чем ожидалось.

Согласно его показаниям, численность российских войск на линии фронта в Украине сейчас превышает 600 тысяч человек, что является самым высоким показателем за все время войны и почти вдвое превышает численность начальных сил вторжения в 2022 году.

В подготовленном заявлении Каволи также бьет тревогу, что Россия не только восстанавливает количество военных, но и заменяет боевые машины и боеприпасы.

Ожидается, что он расскажет о том, что в этом году российский ОПК выпустит 1500 танков, три тысячи бронемашин и 200 баллистических и крылатых ракет "Искандер", а также – будет производить 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

Каволи также предостережет от того, что Россия проводит целенаправленную кампанию по дестабилизации с помощью кибератак на инфраструктуру, общественного саботажа, целенаправленного насилия, миграции, вмешательства в выборы и информационных операций.

"Эта деятельность имеет серьезные последствия для свобод и процветания, которыми мы пользуемся в Соединенных Штатах", – расскажет генерал.

Каволи также расскажет о том, как рост уровня сотрудничества России с Коммунистической партией Китая, Северной Кореей и Ираном уже стала мультипликатором силы для достижения геополитических целей Москвы. Эта группа стран разделяет российское видение многополярного мира и предоставляет Москве "экономический спасательный круг".

Недавно Каволи заявил, что Украине удалось решить "некоторые" проблемы с нехваткой людей на линии фронта.

Он также не считает, что Украина обречена проиграть войну, хотя и не верит в способность украинского войска на большое контрнаступление, способное освободить все оккупированные Россией территории.