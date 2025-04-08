У популярного лідера опозиційної партії Естонії просять пояснень через авторські ефіри

Естонське відомство, що наглядає за фінансуванням політсил, попросило пояснень у лідера опозиційної "Вітчизни" Урмаса Рейнсалу через його авторську передачу для видання Postimees.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Комісія з нагляду за фінансуванням партій 8 квітня спрямувала Рейнсалу лист, яким повідомила його про розпочате провадження стосовно його авторської передачі на Postimees, яку він веде вже два місяці. Postimees належить великому спонсору "Вітчизни" Маргусу Ліннамяє.

Керівниця комісії Лійза Овійр розповіла, що на останньому засіданні члени комісії обговорили ситуацію та дійшли висновку, що оскільки Рейнсалу в авторській програмі може вільно висловлювати свої та партійні погляди на політичні питання, надання такого майданчика може вважатися забороненою пожертвою для партії.

"Ми поставили уточнюючі запитання – по-перше, чи за це надається плата, по-друге – як оформлені відносини з редакцією, наскільки редакція дає вказівки Урмасу Рейнсалу, що він має або може висвітлювати, а якою мірою це його вільний вибір", – зазначила посадовиця.

Рейнсалу просять надати документи, де описані його права та обов’язки у зв’язку з цією передачею.

Урмас Рейнсалу заявив, що відповість на запитання комісії, але назвав увагу до питання "упередженою і вибірковою".

"Різні політики і раніше вели різні передачі, зокрема й на суспільні теми. Я теж роблю це за домовленістю з редакцією Postimees, як кілька років тому робив це з Євгенієм Осіновським (...) на Delfi. Якщо мета цього провадження – позбавити мене свободи слова, то це не вдасться", – заявив політик.

Він також не погодився з твердженням, що надання йому ефіру може вважатися внеском в інтересах партії.

"Ніяке це не пожертвування. За такого трактування ним можна було б вважати урядові пресконференції, де лідери коаліційних партій щотижня висловлюють свої політичні погляди, у тому числі атакують "Вітчизну", і це транслюється усіма ЗМІ", – додав Рейнсалу.

У лютому, коли запустили передачу, він коментував, що не отримує за ці ефіри ніяких гонорарів, як і Postimees за його роботу у ролі ведучого передачі.

Березневі опитування свідчать, що Рейнсалу має найвищі симпатії виборців як потенційний прем’єр. Підтримка опозиційної партії "Вітчизна" (Isamaa) зросла до 31,7%, що є максимумом з початку 2019 року в опитуваннях компанії, що проводила дослідження.

Нагадаємо, в уряді Естонії залишилися дві партії – ліберальні Партія реформ і "Естонія 200" – після того, як вони припинили співпрацю з соціал-демократами. За підсумками переформатувань в уряді змінились п'ять міністрів, але ключові посади, важливі для України – міністрів закордонних справ і оборони – обіймають ті самі люди.