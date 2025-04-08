У популярного лидера оппозиционной партии Эстонии просят объяснений из-за авторских эфиров

Эстонское ведомство, которое следит за финансированием политсил, попросило объяснений у лидера оппозиционной "Отчизны" Урмаса Рейнсалу из-за его авторской передачи для издания Postimees.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Комиссия по надзору за финансированием партий 8 апреля направила Рейнсалу письмо, сообщив ему о начатом производстве в отношении его авторской передачи на Postimees, которую он ведет уже два месяца. Postimees принадлежит крупному спонсору "Отечества" Маргусу Линнамяе.

Руководитель комиссии Лийза Овийр рассказала, что на последнем заседании члены комиссии обсудили ситуацию и пришли к выводу, что поскольку Рейнсалу в авторской программе может свободно выражать свои и партийные взгляды на политические вопросы, предоставление такой площадки может считаться запрещенным пожертвованием для партии.

"Мы задали уточняющие вопросы – во-первых, за это предоставляется плата, во-вторых – как оформлены отношения с редакцией, насколько редакция дает указания Урмасу Рейнсалу, что он должен или может освещать, а в какой степени это его свободный выбор", – отметила чиновница.

Рейнсалу просят предоставить документы, где описаны его права и обязанности в связи с этой передачей.

Урмас Рейнсалу заявил, что ответит на вопросы комиссии, но назвал внимание к вопросу "предвзятым и избирательным".

"Разные политики и раньше вели разные передачи, в том числе и на общественные темы. Я тоже делаю это по договоренности с редакцией Postimees, как несколько лет назад делал это с Евгением Осиновским (...) на Delfi. Если цель этого производства – лишить меня свободы слова, то это не удастся", – заявил политик.

Он также не согласился с утверждением, что предоставление ему эфира может считаться взносом в интересах партии.

"Никакое это не пожертвование. При такой трактовке им можно было бы считать правительственные пресс-конференции, где лидеры коалиционных партий еженедельно высказывают свои политические взгляды, в том числе атакуют Isamaa, и это транслируется всеми СМИ", – добавил Рейнсалу.

В феврале, когда запустили передачу, он комментировал, что не получает за эти эфиры никаких гонораров, как и Postimees за его работу в качестве ведущего передачи.

Мартовские опросы свидетельствуют, что Рейнсалу имеет самые большие симпатии избирателей как потенциальный премьер. Поддержка оппозиционной партии "Отечество" (Isamaa) выросла до 31,7%, что является максимумом с начала 2019 года в опросах компании, проводившей исследование.

Напомним, в правительстве Эстонии остались две партии – либеральные Партия реформ и "Эстония 200" – после того как они прекратили сотрудничество с социал-демократами. По итогам переформатирования в правительстве сменились пять министров, но ключевые должности, важные для Украины – министров иностранных дел и обороны – занимают те же люди.