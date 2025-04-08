У Франції арештували 76-річного чоловіка за погрози судді у справі Ле Пен

Правоохоронці арештували 76-річного чоловіка на півночі Франції, який поширив у соцмережі погрозу судді у справі ультраправої політикині Марін Ле Пен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

76-річний чоловік, як повідомляється, опублікував на Х фотографію гільйотини з підписом: "Те, на що заслуговує ця с*ка", маючи на увазі Бенедикт де Пертюї – голову Кримінального суду Парижа, який виніс вирок Ле Пен.

Чоловіка взяли під варту за "погрозу вбивством або загрозу заподіяння шкоди майну, небезпечному для людей, щодо судді або присяжного" і "образу судді або присяжного при виконанні ним своїх обов'язків словом, письмом або зображенням", повідомили в прокуратурі.

Раніше де Пертюї надали охорону після того, як вона отримала погрози.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще вісьмох євродепутатів французького "Національного об’єднання" у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен, серед іншого, на 5 років заборонили обиратися на виборні посади, що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року. Наразі Ле Пен є найпопулярнішою кандидаткою на посаду президента Франції.

Апеляційний суд Парижа ухвалить рішення щодо апеляції Ле Пен влітку 2026 року. Це залишає для неї шанс все ж взяти участь у кампанії, якщо вона виграє апеляцію.

Детально на цю тему – у статті Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.