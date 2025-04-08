Во Франции арестовали 76-летнего мужчину за угрозы судье по делу Ле Пен

Правоохранители арестовали 76-летнего мужчину на севере Франции, который распространил в соцсети угрозу судье по делу ультраправого политика Марин Ле Пен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

76-летний мужчина, как сообщается, опубликовал на Х фотографию гильотины с подписью: "То, чего заслуживает эта с*ка", имея в виду Бенедикт де Пертюи – председателя Уголовного суда Парижа, который вынес приговор Ле Пен.

Мужчину взяли под стражу за "угрозу убийством или угрозу причинения вреда имуществу, опасному для людей, в отношении судьи или присяжного" и "оскорбление судьи или присяжного при исполнении им своих обязанностей словом, письмом или изображением", сообщили в прокуратуре.

Ранее де Пертюи предоставили охрану после того, как она получила угрозы.

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще восьмерых евродепутатов французского "Национального объединения" в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Ле Пен, среди прочего, на 5 лет запретили избираться на выборные должности, что ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года. Сейчас Ле Пен является самым популярным кандидатом на пост президента Франции.

Апелляционный суд Парижа примет решение по апелляции Ле Пен летом 2026 года. Это оставляет для нее шанс все же принять участие в кампании, если она выиграет апелляцию.

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