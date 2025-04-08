У німецьких ультраправих не домовились, як реагувати на тарифи Трампа

Співлідери ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла і Аліса Вайдель висловили практично протилежні погляди на оголошені президентом США тарифи, які зачеплять і німецьку економіку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Хрупалла заявив, що його партія принципово виступає за вільну торгівлю, "але іноді доводиться обмежувати вільну торгівлю, щоб захистити свою економіку".

"Президент Трамп хоче змусити інші країни вести переговори. Він хоче поліпшити торговий баланс США і стимулювати промисловість. Це зрозуміло", – додав він.

Водночас його колега Аліса Вайдель сказала журналістам, що тарифи – це, по суті, отрута для вільної торгівлі, але утрималася від подальших оцінок кроку Трампа.

За словами співлідерки "АдН", потрібно показати США на переговорах, що для обох сторін було б краще дійти згоди з торговельних питань, а не запроваджувати тарифи.

У німецькому уряді раніше попередили, що тарифи президента США Дональда Трампа можуть завдати серйозної шкоди економіці Німеччини, що базується на експорті, і значно збільшити ризик рецесії.

Зазначимо, в останні місяці керівництво "Альтернативи для Німеччини" демонстративно прагнуло зблизитися з адміністрацією Трампа, зокрема мільярдером Ілоном Маском.

Читайте також: Жовта картка для канцлера: чому партія Мерца втрачає підтримку ще до початку роботи уряду.