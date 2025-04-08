У немецких ультраправых не договорились, как реагировать на тарифы Трампа

Солидеры ультраправой "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла и Алиса Вайдель выразили практически противоположные взгляды на объявленные президентом США тарифы, которые затронут и немецкую экономику.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Хрупалла заявил, что его партия принципиально выступает за свободную торговлю, "но иногда приходится ограничивать свободную торговлю, чтобы защитить свою экономику".

"Президент Трамп хочет заставить другие страны вести переговоры. Он хочет улучшить торговый баланс США и стимулировать промышленность. Это понятно", – добавил он.

В то же время его коллега Алиса Вайдель сказала журналистам, что тарифы – это, по сути, яд для свободной торговли, но воздержалась от дальнейших оценок шага Трампа.

По словам соруководителя "АдН", нужно показать США на переговорах, что для обеих сторон было бы лучше прийти к согласию по торговым вопросам, а не вводить тарифы.

В немецком правительстве ранее предупредили, что тарифы президента США Дональда Трампа могут нанести серьезный ущерб экономике Германии, основанной на экспорте, и значительно увеличить риск рецессии.

Отметим, в последние месяцы руководство "Альтернативы для Германии" демонстративно стремилось сблизиться с администрацией Трампа, в частности миллиардером Илоном Маском.

Читайте также: Желтая карточка для канцлера: почему партия Мерца теряет поддержку еще до начала работы правительства.