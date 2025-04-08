Каллас заявила, что ЕС не будет мириться с попытками разделить Боснию

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас во время визита в Боснию и Герцеговину предостерегла руководство Республики Сербской от попыток раскола страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба "Радио Свобода".

Во время встречи с членами военной миссии Евросоюза в Боснии и Герцеговине EUFOR Каллас отметила, что "руководство Республики Сербской подрывает конституционный порядок страны".

"Мы не потерпим никаких угроз территориальной целостности, суверенитету и конституционному строю этой страны. Любые попытки разделить страну неприемлемы", – подчеркнула главный дипломат ЕС.

Она напомнила, что в марте ЕС направил в Боснию сотни дополнительных солдат, а EUFOR поддерживает Вооруженные силы БиГ через тренировки и поддержку в разминировании.

"Мы обеспокоены этой страной и ее будущим. Подстрекательская риторика и попытки раскола являются опасными, неприемлемыми и представляют прямую угрозу для БиГ", – отметила Каллас.

Президент Республики Сербской Милорад Додик спровоцировал самый серьезный кризис в БиГ со времен войны 1990-х годов после того, как был осужден на год заключения и получил запрет заниматься политикой на шесть лет за игнорирование решений международного посланника по вопросам мира.

Вопреки внутреннему ордеру на арест, он пересек границу соседней Сербии в начале прошлой недели, после чего успел поехать в Россию и вернуться в РС.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника и Юрия Панченко: Додик, которого не жалко: дадут ли главному сепаратисту Балкан убежище в России.