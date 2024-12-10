Кабмін затвердив угоду з Румунією про будівництво мосту через Тису

У вівторок, 10 грудня, Кабінет міністрів схвалив угоду з урядом Румунії щодо будівництва автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає "Європейська правда".

Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Румунії про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса в Закарпатській області.

Як зазначається, міст планують збудувати на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква – Сігету-Мармацієй.

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Зазначимо, у жовтні 2023 року у Києві відбулось спільне засідання урядів України та Румунії, за підсумками якого сторони уклали сім двосторонніх документів – зокрема стосовно угоди про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Тиса.

28 листопада 2024 року писали, що Україна планує відкрити пункт пропуску для вантажного транспорту "Біла Церква – Сігету Мармацієй" на кордоні з Румунією у 2025 році.