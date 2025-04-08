Украина и Молдова обсуждают запуск переправы, что добавит маршрут в обход Приднестровья

Украина и Молдова начали обсуждать восстановление переправы на Днестре в городе Ямполь Винницкой области, что создало бы еще один маршрут между странами в обход Приднестровья.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал в своем Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

Гайду сообщил, что восстановление паромной переправы на Днестре между украинским Ямполем и молдавским Косеуцком было одной из тем обсуждения на встрече межпарламентской группы дружбы Украины и Молдовы.

"Это обеспечит кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы, минуя временно оккупированное Приднестровье. С украинской стороны есть поддержка инвесторов, готовых вкладывать средства в восстановление переправы", – рассказал депутат.

Он добавил, что также речь шла о создании совместного пункта фитосанитарного контроля вместо двух отдельных, что упростило бы прохождение границы, и об ускорении процесса согласования новых категорий продукции и упрощении процедур для украинских экспортеров.

Также 8 апреля на украинско-венгерской границе заработал пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош".

В декабре 2024 года Кабмин утвердил соглашение с Румынией о строительстве моста через Тису между украинским поселком Белая Церковь и румынским Сигету-Мармацией.