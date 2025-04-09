ЗМІ: керівника Huawei в Європі звинуватили у справі про хабарництво в Європарламенті

Один із керівників компанії Huawei в Європі є підозрюваним у бельгійському розслідуванні ймовірної корупції в Європейському парламенті на користь китайської технологічної компанії.

Про це стало відомо виданню Politico, яке ознайомилося із документами, що стосуються судової справи, пише "Європейська правда".

Цей посадовець був представлений у бельгійському суді у вівторок, 8 квітня, згідно з документами, що стосуються слухання.

Він звинувачується у "активній корупції особи, яка обіймає державну посаду, участі у злочинній організації та відмиванні грошей".

Цей топ-менеджер вказаний як віцепрезидент Huawei у європейському регіоні. Раніше він обіймав посаду головного представника компанії в Європейському Союзі, очолюючи офіс зі зв’язків з громадськістю Huawei в Брюсселі. Його ім'я вказане як Йонг Дж.

Слухання за зачиненими дверима у вівторок, 8 квітня, було частиною провадження, в якому сторони захисту обговорюють із суддями процесуальні питання, зокрема щодо можливого тримання під вартою.

Як свідчить ордер на арешт, з яким ознайомилося видання, бельгійські слідчі розслідують, чи були здійснені незаконні виплати з метою отримання політичної підтримки відкритого листа, який захищав інтереси китайської компанії та був підписаний вісьмома членами Європейського парламенту.

Бельгійська прокуратура повідомила в п’ятницю, 4 квітня, що у цій справі пред’явила обвинувачення вісьмом особам. Це сталося після серії поліцейських обшуків у Бельгії та Португалії, зокрема в штаб-квартирі Huawei з лобістської діяльності в Брюсселі та в низці офісів Європейського парламенту.

Зазначається, що окрім Йонг Дж., ще троє співробітників Huawei є серед підозрюваних у справі про корупцію. Серед них – лобіст і старший керівник компанії. Їм також пред’явлено обвинувачення у корупції, відмиванні грошей та участі в злочинній організації.

Усі підозрювані вважаються невинними, доки їх провину не буде доведено.

У понеділок, 7 квітня, речник Huawei повідомив, що компанія звільнила двох працівників і відсторонила ще одного у зв’язку з їхньою можливою причетністю до розслідування хабарництва. Імена та посади цих працівників компанія не розголошує.

Тим часом Європарламент заборонив вхід на свою територію лобістам, які працюють на китайський технологічний гігант Huawei.

Зазначимо, що це не перше розслідування корупції у Європарламенті.

Нещодавно колишній євродепутатці висунули звинувачення у справі про топкорупцію у Європарламенті. Йдеться про корупційний скандал "Катаргейт".