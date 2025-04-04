Бельгія звинуватила вісьмох людей у справі про хабарництво в Європарламенті

У п’ятницю, 4 квітня, Бельгія пред'явила звинувачення у корупції, відмиванні грошей та участі в злочинній організаці вісьмом особам після розслідування підозр у хабарництві в Європейському парламенті.

Про це йдеться в заяві бельгійського прокурора, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Звинувачення були висунуті після того, як 13 березня бельгійська прокуратура заявила, що затримала кількох осіб за підозрою в хабарництві в Європейському парламенті, ймовірно, на користь китайської компанії Huawei.

Тоді бельгійські слідчі провели обшуки у 21 приміщенні по всій Бельгії та в Португалії, після чого суддя зажадав опечатати офіси двох помічників парламентарів.

Бельгійські прокурори заявили, що ймовірна корупція відбувалася "дуже непомітно" з 2021 року під виглядом комерційного лобіювання і включала в себе платежі за зайняття політичних посад або надмірні подарунки, такі як витрати на їжу і проїзд або регулярні запрошення на футбольні матчі.

Прокурори заявили, що ймовірне хабарництво принесло користь компанії Huawei.

Компанія Huawei заявила, що серйозно ставиться до звинувачень і терміново зв'яжеться з владою, щоб повністю розібратися в ситуації.

Також у компанії наголосили, що там дотримуються політики нульової толерантності до корупції та інших правопорушень.

Відтак у п'ятницю, 4 квітня, прокуратура повідомила, що серед восьми обвинувачених троє перебувають під електронним наглядом, двоє були звільнені, а троє залишаються під арештом.

Європейський парламент заявив, що отримав запит від бельгійської влади про допомогу в розслідуванні і що він швидко і в повному обсязі його виконає.

Тим часом Європарламент заборонив вхід на свою територію лобістам, які працюють на китайський технологічний гігант Huawei.

Зазначимо, що це не перше розслідування корупції у Європарламенті.

Нещодавно колишній євродепутатці висунули звинувачення у справі про топкорупцію у Європарламенті. Йдеться про корупційний скандал "Катаргейт".