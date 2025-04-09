Белый дом официально подтвердил визит Мелони в США

В Белом доме подтвердили, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони на следующей неделе посетит США для переговоров с президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которую цитирует Bloomberg.

По словам Левитт, Мелони встретится с Трампом 17 апреля в рамках "официального рабочего визита".

В то же время неофициально сообщается, что итальянский премьер будет пытаться добиться уступок от Трампа в его новой тарифной политике.

Она и ее команда предложат отменить тарифы на двустороннюю торговлю между ЕС и США, сказали источники агентства из окружения Мелони.

Источники агентства также рассказали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс собирается посетить Рим на Пасху, которая приходится на 20 апреля.

Хотя определенности в планах Вэнса осуществить визит в Италию пока нет, добавляет Bloomberg.

Ранее о намерениях Мелони посетить Вашингтон сообщили итальянские СМИ.

Мелони ранее высказывала убеждение, что европейские государства, которые подверглись влиянию тарифов США, должны добиваться их отмены путем переговоров, а не вводить тарифы в ответ.

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".