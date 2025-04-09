В Румунії депутати пропонують ухвалити закон "анти-Шошоаке"

Низка румунських депутатів внесла проєкт закону, який заборонить особам, що виявляють агресивну поведінку, входити до будівлі парламенту.

Про це повідомляє телеканал Antena 3, пише "Європейська правда".

Відповідно до законопроєкту, "особі, яка проявила фізичну або вербальну агресивну поведінку, використовуючи образливі слова, образи, лайку на подвір'ї або в приміщенні парламенту, або своїми діями знищує майно, що належить парламенту" забороняється вхід до будівлі законодавчого органа на строк від одного до 24 місяців.

Якщо проєкт стане законом, під покарання може потрапити одіозна політикиня Діана Шошоаке, яка більше не є сенаторкою, оскільки стала депутаткою Європарламенту, але має право входити до парламенту за списком парламентської групи "SOS Румунія".

Зокрема, телеканал Antena 3 назвав законопроєкт "анти-Шошоаке".

Шошоаке неодноразово поводилася агресивно та образливо офіційних будівлях. Вона заходила до суддів Конституційного суду, рилася в особистих речах його співробітників, а також ображала журналістів кожного разу, коли з'являлася в коридорах парламенту.

Зокрема, у березні Шошоаке, вбрана у жалобний одяг, прийшла з похоронними вінками і свічкою до будівлі Конституційного суду Румунії.

Вона почала співати "Вічна пам’ять" перед будівлею установи, звинувачуючи Конституційний суд у "похованні демократії" в Румунії.

Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками. Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону.

Ще вона відзначилася промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".